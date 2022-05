Les pompiers, sirènes hurlantes, ont emménagé dans la nouvelle caserne de Blaton

De l’émotion…

Les derniers préparatifs pour le grand départ sont terminés, "c’était un peu le rush, ces derniers jours", confie le Lieutenant Frédéric Ballant qui a supervisé le déménagement. Ce qui prend le plus de temps, c’est le matériel de préparation, "il y a beaucoup de préparation pour l’opérationnel", ajoute le Lieutenant.

Il ne reste plus que le personnel et les véhicules à transférer. La colonne de véhicules rouges s’élance dans les rues de Péruwelz. Quelques mètres sur la route, et les pompiers sont accueillis par une foule de passants. Des enfants sortis des classes pour l’occasion, des commerçants et des passants qui applaudissent, qui disent merci.

Face à la vague de soutiens, Pascal Hennbert, pompier volontaire depuis 1986 peine à retenir ses larmes à bord de son emblématique camion échelle, "c’est émouvant […] c’est une belle reconnaissance", dit-il avec fierté. A ses côtés, Henri Depret, un vétéran qui n’aurait manqué cet évènement pour rien au monde se dit "nostalgique", mais reste optimiste, "c’est pour un meilleur" suppose-t-il ému.