Les pompiers liégeois vont finalement rester en Outremeuse, dans une caserne réhabilitée

Le conseil d’administration de l’intercommunale d’incendie de Liège et environ a fini par trancher : les hommes du feu et les ambulanciers vont finalement rester dans leur caserne Ransonnet. Elle pose des soucis de conformité, de salubrité et de vétusté depuis de longues années. La "découverte" d’amiante a forcément accéléré l’urgence à trouver une solution.

Un déménagement a été sérieusement envisagé. Une étude préalable a retenu trois sites, mais aucun n’a pu satisfaire les exigences des services d’interventions. L’une des contraintes, pour des questions de délais de déplacement, c’est de se situer en vallée mosane, dans l’axe du fleuve. A l’unanimité, il a donc été décidé de maintenir les unités opérationnelles sur le site actuel. Les services logistiques et administratifs, à terme, seraient délocalisés, de même, peut-être que la centrale d’appel, en périphérie, et sur une hauteur de l’agglomération : il est apparu, lors des inondations de l’an dernier, que le niveau des eaux a clairement menacé la continuité des secours.

Il faut maintenant examiner de quelle façon moderniser la caserne. L’une des possibilités c’est de démolir et reconstruire. Mais c’est au printemps qu’un plan d’attaque définitif et un budget doivent être élaborés. Le chantier, quelle que soit l’option, pourrait s’étaler sur une demi-douzaine d’années.