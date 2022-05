Les pompiers liégeois formés en Espagne pour le futur tram : "C’est un nouveau risque que l’on doit appréhender"

Parmi eux, le capitaine Olivier Giust. Il explique le but de cette démarche : "L’objectif de la visite était d’apprendre à pouvoir rentrer dans un tram qui aurait subi un accident, toutes les méthodes et les étapes pour pouvoir sécuriser le tram, le mettre à l’arrêt, sécuriser l’alimentation électrique, pour être sûr et certain que le tram n’occasionne pas de problèmes aux pompiers."

On n’est pas habitués, c’est un risque tout à fait nouveau

Car intervenir sur le réseau tram, c’est nouveau pour les pompiers : "Les pompiers ne sont pas habitués puisque nous n’avons pas de tram sur notre secteur. Nous avons bien un train, mais l’intervention sur le réseau SNCB n’est pas du tout le même que sur un réseau tram. Les risques sont différents donc oui, c’est un risque tout à fait nouveau que l’on va devoir appréhender. Et la première des problématiques, celle qui nous fait vraiment le plus peur, ce serait une personne qui se ferait renverser par le tram et qui serait coincée dessous."

Plus de risques avec un tram qu’avec un bus

Il faut dire que le risque d’accident avec un tram est relativement important, comme le précise le capitaine : "Il faut rappeler que le tram est à alimentation électrique et donc on ne l’entend pas. Il roule assez rapidement et sur des zones où il y a à la fois de la circulation piétonne, des voitures, etc. Nous avons eu l’occasion, l’année passée, de nous rendre à Nantes et à Montpellier, où il y a également des réseaux tram. Nous avons vraiment été mis en garde sur le fait que le nombre d’accidents va augmenter lors de la mise en service du tram. Il y a certainement plus de risques d’accidents qu’avec un bus."

Un matériel adapté

Et pour pouvoir intervenir, il faut être équipé. Les pompiers sont d’ailleurs revenus d’Espagne avec une liste de matériel à acheter. "Si on veut aller désincarcérer quelqu’un en dessous du tram, on doit être certain que notre personnel puisse intervenir sans être blessé par un mouvement du tram" précise le capitaine Vincent Bouffa des pompiers de Liège. "Les cahiers des charges seront bientôt réalisés pour acheter du matériel spécifiquement dédié aux interventions sur le tram. Principalement, c’est du matériel de levage, du matériel de sécurisation, du matériel logistique pour amener du matériel sur les lignes de tram. Le matériel le plus onéreux, ce sera le véhicule et les pompes hydrauliques pour pouvoir soulever plus ou moins 60 tonnes".