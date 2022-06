Les pompiers face aux incendies de véhicules électriques

Pour l’instant, il n’y a pas de preuves que les véhicules électriques sont plus inflammables que ceux à moteur thermiques. En revanche, il est plus difficile d’éteindre un incendie d’un véhicule électrique. "Lors d’un incendie, il y a généralement un emballement thermique au niveau de la batterie. Même une fois que la batterie est éteinte, il y aura toujours cet échange et cette chaleur qui va se dégager. Elle va donc chaque fois reprendre feu", explique Maxime Dessauvages, lieutenant à la zone de secours de Wallonie Picarde. À noter que le risque de feu a principalement lieu au moment de la recharge qui engendre une hausse de température dans la batterie.

Ainsi, le véhicule incendié doit être idéalement immergé dans un conteneur rempli d’eau pendant au moins 24 heures. Problème, de nombreuses zones de secours ne sont pas suffisamment formées et équipées. C’est le cas notamment dans le Hainaut ou en Province de Namur. Les pompiers doivent donc faire appel à des opérateurs extérieurs en cas d’incidents. Heureusement, ce type d’incendie est très rare. Par exemple, en début d’année, un véhicule électrique avait pris feu dans le centre-ville de Bruxelles. Néanmoins, le parc automobile électrique est amené à croître ce qui va, par conséquent, multiplier les incendies.