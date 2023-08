Les pompiers et pompières de Bruxelles remportent 48 médailles des Jeux mondiaux au Canada

Ce 6 août marque la fin des Jeux mondiaux des policiers et pompiers, qui ont lieu cette année à Winnipeg, au Canada. Et ce ne sera certainement pas les mains vides que reviendront au pays nos pompiers et pompières bruxellois.

Au total, ces derniers ont remporté pas moins de 48 médailles (24 or, 12 argent et 12 bronze) dans des épreuves classiques, telles que le judo, le karaté, le cyclisme ou encore le triathlon.

"Un résultat exceptionnel et au-delà de toute espérance ! On est extrêmement fier de la manière dont nos athlètes ont représenté la Belgique, la Région et le SIAMU RBC", se réjouit Walter Derieuw, porte-parole du Siamu Bruxelles.