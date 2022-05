Les pompiers demandent des mesures pour faciliter les interventions sur le piétonnier, la Ville de Bruxelles promet une solution

Du côté des restaurateurs aussi, on demande un protocole plus clair. Parce que ce samedi, l’évacuation en urgence des terrasses a visiblement coûté cher à certains. "Lorsqu’on a dû replier les terrasses en urgence pour attendre l’intervention des pompiers, il a fallu faire partir les clients. Ceux-ci ont dû quitter les lieux rapidement, même ceux qui se trouvaient à l’intérieur de notre restaurant", indique un patron d’établissement sur place. "Dans ce genre de cas, on est obligé de les laisser partir le plus vite possible. Mais, du coup, ils sont aussi partis sans payer, alors que beaucoup avaient déjà consommé boissons et nourriture. Certains clients ont été très sympas de nous aider à retirer les tables et les chaises pour élargir le passage avant l’arrivée des pompiers. Mais on n’a pas pu les garder pour faire les différentes additions".

Ce restaurateur parle de 1500 euros de perte pour son établissement lors de cette évacuation forcée de samedi soir.