Les pompiers de Bruxelles interviennent pour un incendie dans un camp de réfugiés et SDF

Les hommes du feu étaient déjà intervenus mardi soir pour un incendie au même endroit. Des tentes de fortune avaient pris feu, cette fois encore heureusement sans faire de blessés. Environ 80 personnes vivent depuis un an et demi à cet endroit proche du bâtiment principal du Port de Bruxelles, place des Armateurs. Le Quai des Matériaux appartient au Port qui a lancé une procédure il y a un certain temps déjà afin d'expulser les occupants du camp.