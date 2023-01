Les pompiers bruxellois ont réalisé 700 interventions dans la nuit du Nouvel An, qui ont également été pris pour cible en intervention

Les pompiers bruxellois ont enregistré 700 interventions dans la nuit du Nouvel An, deux fois plus que dans des circonstances normales, a indiqué dimanche un porte-parole. Il s'agissait de 200 interventions de pompiers et de 500 ambulances. Les hommes du feu ont par ailleurs été à plusieurs reprises la cible de feux d'artifice. À certains endroits, ils ont dû abandonner leur matériel.

C'était notamment le cas avenue Jean Volders à Saint-Gilles, où ils prenaient en charge une personne tombée depuis un balcon du quatrième étage d'un immeuble.

"Après une tentative de réanimation infructueuse, les ambulanciers ont été visés par des feux d'artifice et ont dû se retirer", explique le porte-parole.

"La police a sécurisé les lieux. Nos hommes ont traversé cette nuit agitée sans blessure physique, mais sur le plan psychologique, c'est une autre histoire." Et le porte-parole de dénoncer l'absurdité d'une situation qui voit des secouristes ne pouvant effectuer leur travail en toute sécurité et devant même parfois abandonner leur matériel sur place afin de se mettre à l'abri.

De nombreux feux

Dans le courant de la nuit, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois pour des trottinettes électriques en feu, 24 fois pour des arbres ou de la végétation en feu, 57 fois pour des déchets ou des palettes en feu et trois fois pour des conteneurs de déchets incendiés.

Trois vélos, 26 voitures, six mobylettes et un terrain de football étaient également en flammes, finalement maîtrisées par les pompiers. La police de Bruxelles Capitale-Ixelles a, elle aussi, été ciblée par des projectiles durant la nuit du réveillon.