Les pompiers bruxellois échouent à retrouver une personne tombée dans le canal

Les pompiers de Bruxelles ont recherché en vain vendredi une personne signalée depuis 14h42 à l'eau dans le canal à hauteur du quai de Mariemont et de la rue de Bonne à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw vers 16h30, soit environ 10 minutes après la fin des recherches.

Le signalement est dû à un appel qui a été passé via le numéro 101 à la centrale d'appels de la police. Les pompiers ont déployé de nombreux véhicules, dont deux camions, sur place. Des plongeurs ont procédé aux recherches. "La visibilité est nulle dans le canal et on a finalement cessé les recherches, car avec le courant une personne pourrait déjà être des centaines de mètres plus loin", a commenté Walter Derieuw.