Les pompiers belges se préparent à affronter des feux de forêt

Ces hommes ont été formés en France au printemps dernier par leurs collègues du Var qui ont soixante ans d'expérience. En Belgique, les premières formations spécifiques aux feux de forêt remontent à 2011 mais les inondations ont davantage mobilisé les pompiers. N'empêche, la planète brûle un peu partout et la Belgique pourrait être touchée elle aussi, probablement dans une moindre mesure comme le pense Stéphane Adant du Département Nature et Forêt : " La situation est très contrastée en Région wallonne entre les Fagnes et des régions plus feuillues comme ici, à Vresse-sur-Semois; on a la chance d'avoir pas mal d'accès voirie un peu partout et une assez forte densité de population qui permet de détecter assez vite un départ d'incendie ; je suis assez perplexe par rapport au déclenchement de "mega" feux mais par contre on est pas à l'abri de très gros incidents favorisés par exemple par la pénétration touristique; il y a donc un travail de prévention et de sensibilisation à effectuer."