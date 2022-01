Les pompiers au secours d’un daim emberlificoté dans un goal de football

C’est une intervention pour le moins inhabituelle à laquelle les pompiers de Mons ont dû faire face ce dimanche. Ils ont secouru un daim, dont les bois étaient coincés dans les filets d’un ancien goal de foot, selon Sudinfo. C’est le président du club de basket local qui venait ouvrir la salle qui a découvert l’animal. Il a entendu un bruit étrange, et, en regardant dehors, il a aperçu l’animal empêtré dans les filets de cet ancien goal. Il a alerté les secours, via le 112. Les six secouristes qui sont intervenus ont réussi à libérer l’animal en coupant le filet. La bête est repartie saine et sauve.