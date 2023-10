Peut-on vraiment dire que les pommes sont devenues plus farineuses, moins goûteuses, moins chargées en vitamines ? Il y a cette idée qui circule et selon laquelle les fruits et légumes de 1950 étaient plus nutritifs qu’aujourd’hui.

Dans les pommes d’aujourd’hui, on retrouverait par exemple 100 fois moins de vitamine C que dans les pommes de 1950 !



Mais est-ce que c’est vrai cette histoire ? Pas vraiment... Si on en croit d’autres scientifiques qui se sont depuis penchés sur la question… y a même des pommes où on retrouve plus de vitamines aujourd’hui qu’à l’époque. Gwen vous explique tout.

