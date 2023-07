Les "polluants éternels" dans 45% de l'eau des robinets américains.

"Les concentrations en PFAS des réserves publiques et des puits privés étaient similaires", a-t-elle ajouté précisant que les recherches s'étaient concentrées sur 32 types de PFAS, sur plus de 12.000, dont certains ne sont pas détectables par les technologies actuelles.

L'équipe de chercheurs a collecté des échantillons à plus de 700 endroits représentatifs. Les risques d'exposition étaient plus forts sur les côtes est et ouest américaines ainsi que dans la région des grands lacs au nord-est.

Les autorités américaines ont annoncé en mars l'instauration de normes pour limiter les niveaux de pollution de certains PFAS dans l'eau courante.

L'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) note que l'installation de filtres sur les robinets peut se révéler efficace.

Boire de l'eau en bouteilles n'est en revanche pas forcément une solution, une autre étude de l'USGS en 2022 ayant montré qu'elle pouvait contenir des composés nocifs, comme du plomb, de l'arsenic ou de l'uranium.