Les politiques réagissent aux débordements de la manifestation : "Notre société n’acceptera jamais la violence aveugle" déclare Alexander De Croo

A notre micro, le Bourgmestre de la ville de Bruxelles regrette les débordements et les attaques envers les policiers. : "Une manifestation de 50.000 personnes représente beaucoup de monde. Je dois dire qu’elle s’est passée globalement bien au début malgré quelques incidents avec notamment le bâtiment de l’Union Européenne qui a été pris à partie et quelques échauffourées devant la zone neutre. Malheureusement, à la fin, quelques petits groupes ont décidé de s’en prendre aux forces de l’ordre. Ce sont des images terribles. Ils ont voulu blesser des policiers dans cette station, Mérode, ce qui est inacceptable. En concertation avec le procureur du roi, nous espérons qu’il y aura des peines lourdes pour les auteurs et nous analyserons chaque image pour pouvoir les identifier."

De son côté, la Ministre de la de l’Intérieur Annelies Verlinden a condamné les violences envers les forces de l’ordre sur Twitter : "Il est scandaleux que des policiers qui tentent de protéger les autres deviennent eux-mêmes la cible de violences. Ce n’est plus une manifestation, c’est une violence brutale".