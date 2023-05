Les politiciens sont-ils taxés différemment des citoyens ?

La principale différence se situe du côté des parlementaires et des ministres. "La rémunération des parlementaires (et cela vaut pour la Chambre, les Parlements flamand, bruxellois et wallon et pour les parlementaires de la Communauté française) est constituée de l’indemnité parlementaire – qui est taxée de la même façon que les revenus d’un citoyen, soit jusqu’à 50% – et d’une indemnité forfaitaire pour frais exposés."

Cette indemnité est propre au statut des parlementaires et s’applique à tous les parlementaires du pays sauf à ceux de la communauté germanophone qui fonctionnent avec des jetons de présence sur lesquels ils sont imposés. "L’indemnité forfaitaire pour frais exposés n’est pas taxée et s’élève à 28% de l’indemnité parlementaire. En clair, les parlementaires gagnent 53.511 € brut par an qu’il faut multiplier par deux environ à l’index actuel (1,999). Et il y a en plus une indemnité forfaitaire pour frais exposé qui est de 28% de ce montant."