Les policiers manifestent ce matin à Bruxelles, en réaction à l’agression mortelle d’un collègue à Schaerbeek il y a quelques semaines.

La manifestation doit débuter à 9 heures près de la gare du Nord et se terminer par une rencontre avec le Premier ministre.

Ils se disent inquiets de leurs conditions de travail et de la violence à leur égard, de plus en plus fréquente selon eux.

Les syndicats réclament une véritable tolérance zéro contre tous les actes commis contre les forces de l’ordre.