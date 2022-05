Les policiers de la team Herscham, anges gardiens des sans-abri bruxellois

Quand quelqu’un perd sa carte d’identité, il a droit à un document officiel appelé Annexe 12 à condition qu’il ait une adresse de référence. Les personnes qui n’ont plus d’adresse, qui sont radiées d’office, n’ont pas droit à ce document. La team Herscham a créé un document qui permet aux personnes sans-abri de faire le premier pas administratif.

"On l’appelle une attestation de passage. On la délivre après avoir vérifié l’identité complète de la personne et ses antécédents judiciaires. C’est un document qui a été créé en accord avec la commune pour pouvoir réinscrire la personne en adresse de référence dans un CPAS. C’est la première étape pour récupérer un document d’identité officiel et c’est souvent le premier pas pour sortir de la rue. Mais ce n’est possible que pour les personnes qui sont reprises au registre national. On ne peut pas le délivrer pour les personnes en séjour illégal ou qui n’ont jamais été inscrites en Belgique. ".

Ce sont plus des amis pour moi que des flics

L’objectif ultime de l’équipe Herscham : encourager et aider les SDF à sortir de la rue.

Leur travail est très apprécié par certains sans-abri comme Laurent, dit Le Conquérant, qui vit en rue depuis 17 ans. "Tous les matins, ils sont là. C’est rassurant. Si on crève dans la rue, on ne crèvera pas comme un chien quand même parce qu’il y aura toujours quelqu’un qui viendra. Même si c’est son travail. Il a aussi son côté humain. C'est la police sociale. Ils ne sont pas répressifs, répressifs."

"D’ailleurs Chris (Vandenhaute), il essaye toujours de me faire réfléchir. Pourquoi tu ne refais pas tes papiers ? Pourquoi tu ne cherches pas un appartement ? Tu n’as rien à faire dans la rue."

Après 10 ans de galère en rue, Alain occupe aujourd’hui un petit appartement obtenu via une agence immobilière sociale à Schaerbeek. Il salue les policiers en leur faisant la bise. "Eux, ils font un sacré boulot, ce n’est pas parce qu’ils sont là que je le dis. C’est plus des amis pour moi que des flics. Dès qu’on a un problème ils sont là, ils arrangent les papiers. Ils sont plus assistants sociaux que flics.

Malheureusement, arriver à sortir quelqu’un de la rue n’arrive pas tous les jours. Cherté des loyers, addiction à l’alcool, … "et puis, les gens doivent être prêts à quitter la rue" constate Chris Vandenhaute. "Ils doivent avoir fait un clic dans leur tête et ce n’est pas souvent le cas. Ce n’est pas simple car les gens qui vivent des années dans la rue. C'est devenu leur famille".