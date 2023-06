Les policiers de Grâce-Hollogne ont partagé un café avec les habitants

Venez boire une tasse de café avec un policier. C’est l’invitation qui était lancée ce dimanche par la zone de police Grâce-Hollogne – Awans. Et quelques personnes se sont présentées sur une place où se déroulait aussi une journée de prévention. C’était l’occasion pour les habitants de mieux connaître leur policier de quartier, et puis de discuter dans un contexte plus convivial que dans un commissariat.

" L’objectif est d’avoir une relation qui s’établisse avec le citoyen qui soit en dehors des carcans habituels, où le citoyen peut venir se confier à nous, nous rapporter des problèmes qui ne sont pas toujours entendus ou pour lesquels les gens n’ont pas spécialement l’intention de se diriger vers un commissariat, et d’établir une relation de confiance mutuelle et de respect dans les deux sens. Des choses qui reviennent de manière assez régulière, ce sont les incivilités qui agacent en général, et nous notre but c’est aussi de leur expliquer qu’il n’y a pas de petit problème et qu’ils peuvent revenir vers nous, qu’on est là pour ça ", explique l’inspecteur principal Jonathan Danse.

Pour les habitants qui ont franchi le pas, c’était en tout cas un objectif atteint : " On a toujours un très bon contact lors de ces événements avec les policiers ", estime Aurore. " Du moment qu’on n’a rien à se reprocher, c’est plus facile. Là je suis venu trouver l’agent et il est disponible pour échanger avec moi. C’est plus facile ", constate Edmond. " Quand il faut marcher sur le trottoir et qu’il a plu, il y a au moins cinq ou six places où les pavés sortent dehors et hop, on a pris son bain ", est venu confier Joseph. Avec des demandes, on le voit, parfois très concrètes.