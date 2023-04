Les poissons mangeurs de coraux ne sont pas nécessairement mauvais pour les récifs

Cette conclusion a été établie par des scientifiques américains, dont les travaux ont été publiés mi-avril dans la revue Frontiers in Marine Science. "Les déchets d’origine animale sont une composante importante des cycles de nutriments et entraînent la transmission alimentaire de divers micro-organismes. Il est de plus en plus reconnu que les excréments des prédateurs peuvent avoir un impact sur les espèces ressources, leurs proies, par le biais d’effets physiques et/ou de l’activité microbienne", note l’étude.

Les chercheurs ont réalisé des tests en laboratoire à partir d’analyses d’échantillons fécaux de plusieurs espèces de poissons de récifs. Les scientifiques ont également voulu vérifier si les excréments "frais" et ceux stérilisés par la chaleur produisaient la même quantité de bactéries. Les analyses ont notamment démontré que dans les cas des poissons mangeurs d’algues et de détritus, les déjections fraîches ont provoqué des lésions 4,2 fois plus grandes sur les coraux, en comparaison avec celles provenant de matières fécales stérilisées.

"Tester comment les matières fécales dérivées d’espèces animales affectent les organismes cohabitants peut fournir des données sur l’agriculture, la gestion des écosystèmes et la restauration", concluent les auteurs des travaux. Ces derniers insistent donc sur l’effet bénéfique des espèces corallivores, tout en précisant que des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre comment les comportements alimentaires de ces poissons peuvent affecter la santé des coraux.