Les poissons de la centrale hydroélectrique de Coo redescendus dans le bassin inférieur

Les poissons de la centrale hydroélectrique de Coo viennent de redescendre d’un étage. Ils avaient été déplacés il y a deux ans pour cause de travaux. Engie vient de les faire remettre dans leur environnement naturel.

Des carpes de plus de 20 kilos

L’opération s'est déroulée ce vendredi matin dans le bassin supérieur, vidé, de la centrale hydroélectrique de Coo, pas loin de Stavelot. Il ne reste plus que quelques grandes flaques profondes d’une quinzaine de centimètres. Les pêcheurs étendent leurs filets, ramassent les sandres, gardons, brêmes et carpes – certaines pèsent plus de 20 kilos - et les versent dans de grandes bassines. Ils seront redescendus en voiture puis relâchés dans le bassin inférieur de la centrale.

Cette centrale est composée d’un bassin bas en forme de fer à cheval et de deux bassins supérieurs, 275 mètres plus haut sur la colline. L’installation est immense et sert à stocker de l’électricité sous forme liquide. Quand il y a trop d’électricité sur le réseau, éolienne ou photovoltaïque, Engie pompe l’eau vers les bassins supérieurs. Quand il y a trop peu d’électricité, il suffit d’ouvrir les vannes. L’eau dévale la canalisation, passe à travers des turbines et produit de nouveau de l’électricité.

Deux ans dans le bassin supérieur

Le bassin du bas vient d’être agrandi. Comme il est dans un site naturel, il y avait des poissons dedans. Ces poissons avaient été récoltés et mis à l’abri dans le bassin supérieur le temps de terminer les travaux. "Nous venions tous les dix-quinze jours avec quarante kilos de granulés pour les nourrir" raconte Jean-Marc Schinckus, le président des pêcheurs réunis de Trois-Ponts. Comme le bassin supérieur est en béton, les poissons n’y trouvaient pas grand-chose pour se nourrir.

Aujourd’hui, après deux ans, le travail est terminé. Un petit voyage de deux kilomètres dans de grandes bassines et les poissons sont relâchés dans leur habitat normal : le bassin inférieur. Les pick-up arrivent les uns après les autres en marche arrière et s’arrêtent au bord de l’eau. Les grandes bassines en plastique sont vidées au filet et les poissons, bien vivants, relâchés les uns après les autres dans un environnement beaucoup plus naturel que les gigantesques baignoires lisses que sont les bassins supérieurs.

Peu de mortalité

Une énorme carpe s’éloigne. "Ça, c’est une belle. Ici, elles sont au paradis" s’amuse Jean-Marie, membre d’une société de pêche et venu donner un coup de main. Les sociétés de pêche, qui ont aidé Engie dans l’opération, estiment avoir eu très peu de mortalité : sur une centaine de carpes montées au bassin supérieur en 2021, ils en ont retrouvé plus de nonante.