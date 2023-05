Les poisons de Poutine : l’histoire d’Alexander Litvinenko, mort empoisonné en 2006

Retrouvez les trois épisodes de la série docu exceptionnelle Les poisons de Poutine, ce vendredi soir à partir de 20h05 sur Tipik et en replay sur Auvio.

Fin 2006, les images d’un homme agonisant sur son lit d’hôpital à Londres ont fait le tour du monde. Alors qu’il est mourant, Alexander Litvinenko aide Scotland Yard à retrouver ses propres assassins. Ce lanceur d’alerte russe et ancien agent du FSB (ex-KGB), réfugié au Royaume-Uni depuis 2000, vient d’être empoisonné au polonium-210, une substance radioactive extrêmement toxique et quasiment indétectable. Son décès, le 23 novembre 2006, provoque une crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie.