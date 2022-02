Les points noirs : comment s’en débarrasser ?

Les glandes sébacées sont nombreuses sur le visage et le haut du dos, c’est pour cette raison que nous avons plus de boutons à ces endroits du corps. Dans le cas des comédons, la pointe du bouton est noire parce que le sébum et les cellules kératinisées qui le provoquent s’oxydent à l’air. L’oxydation fait en sorte que la graisse rancit, exactement comme un beurre oxydé devient brunâtre. Si on laisse un point noir trop longtemps, il risque par ailleurs de créer un petit trou définitif sur la peau.