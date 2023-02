Les points-nœuds, comment ça marche ?

Le système des points-noeuds nous vient du Limbourg. Jadis, il était utilisé dans les mines de charbon pour permettre aux travailleurs de s’orienter dans le dédale des voies souterraines.

Transposé aujourd’hui en surface, sa simplicité et sa flexibilité ont conquis le monde des randonneurs à pied ou à vélo.

Les points-nœuds, cartographiés sous forme de chiffres et placés aux intersections de chemins ou de routes, forment une toile araignée géante qui ne cesse de s’étendre car plusieurs pays européens ont adopté ce système de balisage : les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Luxembourg : au total 58.000 km sont aujourd’hui reliés par des points-nœuds. Et plus encore demain !