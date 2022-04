Les poils d’Emmanuel Macron sont-ils politiques ?

Emmanuel Macron, pour séduire tous azimuts afin de remporter la présidentielle, a-t-il utilisé aussi le langage des poils ? En tout cas, il nous en a beaucoup montrés : barbe de trois jours façon Zelensky, chemise ouverte découvrant un torse velu… Depuis l’Antiquité, les dirigeants politiques masculins se sont beaucoup préoccupés de leurs poils et de leurs cheveux. Et chaque époque a eu ses symboles : une barbe fournie pour montrer sa puissance du côté des Vikings, des joues rasées de près pour montrer sa rigueur du côté des empereurs romains. Décryptage avec l’historien et auteur Bertrand Lançon.

Dans Poil et pouvoir – L’autorité au fil du rasoir (Ed. Arkhé), Bertrand Lançon s’intéresse aux rapports entre les dirigeants et leurs toisons. Il dédie notamment un chapitre à Emmanuel Macron : non pas jupitérien mais augustéen, si l’on en croit sa coupe de cheveux…