Les poêles antiadhésives, se valent-elles toutes ? On en a comparé 3

Pour ne pas abîmer la surface antiadhésive des poêles, il faut diminuer la température de chauffe en dessous de 250 degrés. Si elle est chauffée au-delà de 250 degrés, elle s’abîme et dégage du PFOA (acide perfluorooctanoïque), qui est nocif pour la santé.

Difficile, dit Thomas Di Felice, de trouver la composition pour Demeyere (Alu Pro) et Tefal Titanium. Secret de fabrication oblige.

Fanny et Thomas mesurent avec le thermomètre infrarouge quelle poêle monte le plus vite. La température atteinte par les 3 poêles testées : Ikea 343 degrés, Tefal 343 degrés et Demeyere 314 degrés.