Les poêles à bois pollueraient plus que les moteurs de voitures.

Selon le rapport, le taux de particules fines émanant des poêles à bois s'élèverait à 17%, contre 13% pour celui associé au transport routier. Ces données ont été recueillies à partir d'une enquête menée auprès de 50.000 foyers au Royaume-Uni.

Le rapport estime que l'écart entre la pollution issue des véhicules motorisés et celle du chauffage au bois s'est réduit à partir des années 2000, avant d'être "largement compensé par des augmentations des émissions provenant de la combustion du bois des particuliers et de la combustion liée aux industries manufacturières et de la construction".

Entre 1970 et 1990, l'utilisation du charbon pour le chauffage domestique représentait la principale source d'émissions de particules fines.

Mais selon les chiffres du gouvernement britannique, le charbon ne représente plus qu'une très faible proportion des émissions de cette source (14% en 2020). Les émissions de particules fines provenant de la combustion domestique du bois ont en revanche augmenté de 35% entre 2010 et 2020.