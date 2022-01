Les podcasts spécialisés dans les "true crime" ont la cote

Seules les émissions appartenant à la catégorie "Société & Culture" y sont plus citées (33%). Mais, comme le souligne Pacific Content, ce système de classification est assez imparfait. Jusqu’à il y a quelques années, des podcasts emblématiques du "true crime" comme "Criminal" et "The Serial Killer Podcast" apparaissaient sous l’étiquette "Société et Culture".

Pourtant, les feuilletons audio portant sur des faits divers ne datent pas d’hier. Le premier d’entre eux, "Serial", a été diffusé entre octobre et décembre 2014 sur l’antenne publique américaine (NPR). Le succès a été immédiatement au rendez-vous et les auditeurs américains ont été maintenus en haleine pendant douze épisodes pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de Hae Min Lee en janvier 1999 dans le Maryland.