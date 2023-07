Les podcasts à emporter dans vos valises pour les vacances

L’origine des ovnis, le célèbre crash de Roswell aux États-Unis, la possible implication de l’armée américaine, la vague belge ou encore les enlèvements extraterrestres. En 2020, Franck Istasse vous racontait l’histoire des ovnis et tentait, sur base de nombreux témoignages et d’avis d’experts, de distinguer la réalité du mythe. Un podcast en 9 épisodes qui vous fera voyager dans notre galaxie, comprendre la fascination du monde pour les ovnis et de répondre aux questions restées encore en suspens dont celles-ci : les ovnis sont-ils vraiment des vaisseaux spatiaux et les extraterrestres existent-ils vraiment ?

Avec plusieurs centaines de milliers d’écoutes, dont plus de 70.000 encore en 2023, Entre Mystères et Secrets, la fascinante Histoire des ovnis reste l’un des podcasts les plus écoutés de la RTBF. Les vacances sont le moment parfait pour avoir la tête dans les étoiles en écoutant ou réécoutant ce podcast !

► Les 9 épisodes sont rediffusés de 16h à 17h du 3 au 13 juillet sur La Première.

► À retrouver en intégralité sur Auvio. Le premier épisode ci-dessous.