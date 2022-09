Les PME s’inquiètent face à la flambée des prix de l’énergie

Dans cette menuiserie d’Andenne, la ponceuse fonctionne toute la journée. Impossible de faire sans, mais cela a des conséquences sur les factures de l’entreprise.

D’autant qu’ici les frais s’accumulent. L’électricité et le gaz donc, l’essence pour le transport et la livraison, mais surtout le prix du bois. "Depuis le début de la guerre en Ukraine, on arrive à des prix encore jamais atteints" s’étonne Erwan Morelle, le gérant de la menuiserie Elysta. "Avant, je payais 40 euros un panneau de bois que j’achète aujourd’hui 75 euros. C’est incroyable."