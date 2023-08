Les PME ont moins embauché début 2023 que les autres années, selon SD Worx

Les PME ont moins embauché au cours des premiers mois de 2023 que lors des années précédentes, a indiqué jeudi SD Worx, se basant sur les données salariales de plus de 18.000 entrepreneurs de PME. Les secteurs de l'industrie et des TIC (technologies de l'information et de la communication) sont notamment touchés par cette évolution négative.

L'emploi structurel dans les PME existantes a reculé durant les premiers mois de 2023 (-0,53%). En juin notamment, la proportion d'employeurs ayant mis fin à un contrat (12,8%) a été la plus élevée des quatre dernières années, tandis que la proportion d'employeurs ayant embauché (13,3%) a été la plus faible pour la même période. A titre de comparaison, l'emploi avait augmenté de 1,25% entre décembre et juin 2022, et une hausse de 2,02% avait même été enregistrée avant la pandémie. "Ceci peut s'expliquer par la prudence due à l'augmentation des coûts, mais aussi par le fait que les PME ont du mal à trouver le personnel adéquat", note Vassilios Skarlidis, conseiller PME chez SD Worx.

Cette absence de croissance du volume de travail entre décembre 2022 et juin 2023 se produit en Wallonie (-0,86%) et en Flandre (-0,57 %), mais pas à Bruxelles, où une certaine stagnation peut être observée (+ 0,07%). Parmi les secteurs les plus touchés par ce recul de l'emploi se trouvent notamment l'industrie, les TIC et la logistique (transport et entreposage). Seuls les emplois dans les PME des secteurs des services financiers, de l'immobilier et des soins de santé ont enregistré une évolution positive.