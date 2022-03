Les plus vieilles momies du monde pourraient venir du Portugal, et ce sont des photos qui le disent

Difficile d’imaginer que de simples photographies, qui plus est en noir et blanc, aient pu apporter des informations précieuses, et pourtant. Grâce à ce que l’on connaît de la décomposition des corps humains, les scientifiques ont pu reconstituer les tombes des individus morts au Mésolithique grâce à la position des ossements sur les clichés. On voit ainsi très clairement que les corps ont été enterrés recroquevillés, les genoux sur la poitrine.

Mais il semble bien que les défunts aient été attachés pour être maintenus dans cette position avant de rejoindre leur dernière demeure (ce qui n’est pas sans rappeler l’étrange momie ligotée trouvée récemment au Pérou), et que leurs liens ont par la suite été plusieurs fois resserrés pour les comprimer le plus possible. Les photographies, même si elles ne sont pas de très bonne qualité, montrent que les sédiments des tombes ne correspondent pas à ce que l’on trouverait dans de sépultures où des corps se sont décomposés, et que les positionnements des os ne sont pas non plus similaires à ce que l’on voit pour les corps enterrés "frais et entiers". Ce ne serait donc qu’une fois desséchés que les restes ont été enterrés.