Les plus grands tubes pop de ces dernières années transformés en morceaux rock

Le YouTubeur musicien Gabe Helguera s'est mis au défi de transformer les 5 titres pop les plus populaires de ces dernières années en morceaux rock via sa chaine Drum Beats Online.

Il a réalisé une vidéo dans laquelle il présente les 5 titres les plus populaires sur Youtube et nous montre comment il les transforme en morceaux plus durs avec un jeu de batterie typique du metal et des gros riffs de guitare.

Nous avons donc droit à des versions boostées de "Closer" des Chainsmokers, "rockstar" de Post Malone, "One Dance" de Drake, "Blinding Lights" de The Weeknd et "Shape of You" d'Ed Sheeran. Et le résultat est très entrainant.