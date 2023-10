Les plus grands duos d’Arno : semaine découverte sur Classic 21

Arno les a enregistrés pour ses albums, pour ceux de ses partenaires éphémères, pour des disques hommage ou des célébrations. De Jean Balthazaarrr, cultissime mash-up du standard yéyé de Dutronc La Fille Du Père Noël et de Jean Genie de David Bowie interprété avec BJ Scott en 1999, à La Paloma Adieu, concrétisation posthume de sa fascination pour Mireille Mathieu, Arno a toujours été emballé à l’idée de partager le micro. N’essayez pas de trouver un fil conducteur dans ces associations de voix, de générations, de genres et de styles.. Il n’y en pas. Pourtant, tout a du sens. Et ce n’est que pur plaisir. " Les duos? Je ne calcule jamais, je ne sais par faire ça, expliquait Arno dans les notes d’un coffret thématique paru chez Delabel voici vingt ans. Les duos, tu en proposes, on t’en propose, ça se fait ou pas, ça paraît ou pas, voilà. Pour moi, c’est une affaire d’émotion, celle que provoque une chanson à un moment donné dans ta vie. Car il y a des chansons qui donnent envie de les interpréter à deux, va savoir pourquoi. "

Comme souvent chez Arno, ces duos sont nés dans l’urgence. Sans chichi, sans tralala. Mais Arno y a mis du cœur, de la passion et du Arno... Les chansons sont bousculées, réarrangées, secouées, réinventées. Sinon à quoi bon? Les héros des uns et des autres sont mis à l’honneur. Serge Gainsbourg avec sa muse Jane Birkin sur Elisa. Ray Davies, âme des Kinks et influence majeure d’Arno, convié sur Moments. Robert Wyatt dans une version de Just As Your Are sublimée par la voix de la chanteuse israélienne Yael Naim. Et, last but not least, Bob Dylan repris en compagnie du troubadour français Hugues Aufray sur Au Cœur de Mon Pays, adaptation " in french please " du méconnu Heartland.

Placé sur la supervision artistique de Mirko Banovic, directeur musical d’Arno, l’album Les Duettes rappelle aussi qu’il n’y a jamais eu de barrière et de snobisme chez le chanteur de charme ostendais. J’aime la vie de Sandra Kim avec les rockeurs de Triggerfinger, Le Téléphone Pleure de Cloclo avec Alice On The Roof, Je Me Repose, écrit par Manset mais popularisé par Dalida, qui retrouve ici une nouvelle vie ici en compagnie de la trompette d’Ibrahim Maalouf… Voilà de la chanson populaire dans le sens le plus noble du terme. Arno n’a jamais eu peur non plus de fricoter avec la nouvelle génération. Ses collaborations avec le Maestro Stromae (la version cataclysmique de Putain Putain), Zwangere Guy (Je ne regrette rien) et Starflam (L’Amour Suze) sont autant des marques de respect réciproque que la preuve d’un désir de transmission. Placé discrètement au milieu du tracklisting, le duo entre Arno et Christophe a a également valeur de symbole. Amoureux de la nuit, ces deux dandys magnifiques ont rejoint à quelques mois d’intervalle ces Paradis Perdus qu’ils chantent avec le blues dans l’âme. " Je déambule morose, le crépuscule est grandiose. Peut-être, un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. " Tout est dit. Oui, ces duos, pardon ces Duettes, c’est un sacré bazar…

