Les plus grandes erreurs de l’histoire de la musique

La première est une erreur d’inattention. En 1978, Sting enregistre en studio avec son groupe The Police. Alors que le batteur et le bassiste enregistrent la partie rythmique d’une nouvelle chanson, Sting ne fait pas attention et s’assied sur un piano qu’il pense être fermé, ce qui fait rire le chanteur. Malheureusement, la prise considérée comme étant parfaite contient la gaffe. The Police décide alors de l’assumer. C’est ainsi que si vous tendez l’oreille en écoutant l’un des plus grands tubes du groupe, Roxanne, vous pouvez entendre dans les premières mesures un drôle d’accord au piano suivi du rire de Sting.