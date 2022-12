Les plus grandes entreprises de viande et de lait émettent presque autant de méthane que l'Union européenne.

Ils s'appellent JBS, Tyson, Dairy Farmers of America ou Danone. Si les quinze plus grandes entreprises de viande et de produits laitiers du monde formaient un pays, cette hypothétique nation serait la dixième plus grande émettrice de gaz à effet de serre. Le méthane généré par leur activité équivaut à plus de 80% de l'empreinte méthane de l'Union européenne.