Les plus étonnantes clauses de contrats de mariage chez les stars

Alors qu'un contrat de mariage atypique fait le buzz sur les réseaux sociaux, Livia Dushkoff en profite pour vous partager les clauses les plus étonnantes de contrats de mariages chez les stars dans Le 8/9 continue.

Le mariage qui fait le buzz s'est déroulé en Inde en juin dernier. La cérémonie semble classique mais au moment de signer le contrat de mariage, la jeune femme qui adore les pizzas et qui en mange un peu trop au goût de son mari s’est vue notifiée dans le contrat qu’elle ne pouvait en manger qu’une par mois ! Le contrat humoristique réalisé par les amis du couple et publié sur les réseaux sociaux a généré plus de 50 millions de vues.

Qu'en est-il chez les stars, dont les clauses de mariage sont parfois étonnantes ? Ecoutez Livia dans l'extrait ci-dessous vous parler de Shakira et Gérard Piqué, Jenifer Lopez et Ben Affleck, Kim Kardashian et Kanye West, mais aussi Katie Holmes et Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas, Beyoncé et Jay-Z, et Mark Zuckerberg et Priscilla Chan.

