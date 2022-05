Les plus de 80 ans pourront recevoir une deuxième dose de rappel contre le Covid-19

Les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les résidents d’un centre de soins résidentiels, comme une maison de repos, pourront recevoir une deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19, a décidé vendredi la Conférence interministérielle de la Santé, selon un communiqué diffusé par l’Agence flamande des soins et de la santé.