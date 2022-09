Les plus de 65 ans qui ont eu le Covid-19 courent un risque accru de contracter la maladie d’Alzheimer dans l'année

Des chercheurs de la Case Western Reserve University à Cleveland, dans l’Ohio, ont étudié les données recueillies entre février 2020 et mai 2021 auprès de 6,2 millions d’adultes américains. Et ils ont constaté que ceux qui ont contracté le Covid-19 courent un risque plus grand d’être atteints de la maladie d’Alzheimer dans les 6 mois qui suivent leur infection au Covid-19.

Ce risque est doublé par rapport à un groupe test, et cela concerne plus particulièrement les personnes de plus de 85 ans et les femmes.

La maladie d’Alzheimer est une pathologie neuro-dégénérative qui apparaît en moyenne à l’âge de 65 ans et dont les symptômes s’accroissent avec l’âge. Actuellement les facteurs qui jouent un rôle dans le développement de la maladie d’Alzheimer ne sont pas encore bien compris, mais il semble que deux éléments peuvent être considérés comme essentiels : les infections antérieures, en particulier d’origine virale, et les inflammations, selon la docteure Pamela B. Davis, qui a participé à cette étude.