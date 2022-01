Les plus belles œuvres de la Brafa seront dévoilées à l’occasion de la Brussels Art Walk

Collectionneurs et amateurs d’art pourront découvrir à Bruxelles du 17 au 20 février les plus belles œuvres de 36 exposants participant à la 67e édition de la Brafa qui se déroulera en juin prochain sur le plateau du Heysel. Cette initiative baptisée Brussels Art Walk, supported by BRAFA a été initiée par plusieurs marchands bruxellois qui accueilleront leurs confrères tant belges qu’étrangers pour une exposition dans leur galerie, indiquent mardi les organisateurs de l’événement dans un communiqué.