Les plus belles randonnées équestres pour découvrir la Wallonie à cheval

A Cugnon, non loin de Bertix et de Bouillon, Michel et Cécile vous proposent une randonnée d’exception ! Pour cela, rendez-vous au centre de randonnée équestre des Cavaliers de Saint-Remacle. Depuis 2016, Michel et Cécile vous proposent de partir en randonnées à cheval afin de vous faire découvrir leur magnifique région. Au programme : balade à cheval en forêt, cueillette de champignons, écoute du brame du cerf ou encore promenade en bord de Semois (et sa traversée si la hauteur le permet)…

Plus d’informations ici !

Découvrez l’article complet sur cette expérience ici !