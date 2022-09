Les plus belles Ferrari ont rendez-vous à Autoworld pour les 75 ans de la Scuderia

L’histoire de Ferrari commence en 1947, à Modène en Italie lorsque la première 125 S sort des usines de la Via Abetone Inferiore. Immédiatement, cette sportive remporte une course à Piacenza. C’est la première d’une longue série de victoires.



Très vite, d’autres sportives voient le jour : les 159 S et les 166 S, Corsa, MM et Sport. La 166 MM Barchetta marque un tournant dans l’histoire de la marque car c’est la première Ferrari de route.



Dès le début, Enzo Ferrari porte une attention particulière aux moteurs de ses voitures, préférant confier à d’autres la carrosserie. Les carrossiers et designers italiens les plus prestigieux sont approchés pour réaliser des modèles quasi uniques : Vignale, Ghia, Touring mais surtout Pininfarina dont la coopération, née en 1952 avec la réalisation d’un cabriolet pour l’écurie Georges Filipinetti, se poursuit encore aujourd’hui. La Ferrari 250 GT California Spyder (Pininfarina – Scaglietti) est réputée être " l’une des plus belles Ferrari et l’un des plus beaux cabriolets de l’histoire de l’automobile ".



Les années’60 sont cruciales pour la marque. En 1960, non seulement la Ferrari 250 GTE est la première Ferrari produite en série à 900 exemplaires, mais surtout, Ferrari devient une société anonyme (SEFAC). Elle est approchée par le géant américain Ford qui lui mène la vie dure en courses durant plus de cinq ans. Malgré ses succès, Ferrari fait face à des difficultés financières. En 1969, Enzo Ferrari vend 50% des parts de la SA à Gianni Agnelli, patron du groupe Fiat. Sort alors la Ferrari Daytona produite à 1395 exemplaires mais qui ne connaîtra pas le succès escompté en raison d’un environnement politique instable.