Les plus beaux clips de 2023 (jusque là)

Belle and Sebastian - I Don’t Know What You See In Me

Quand les génies de Belle and Sebastian annoncent un album qui tombe du ciel en trois jours, on tend l’oreille et on écoute. Parmi les morceaux qui figurent sur Late Developers, on retrouve “I Don’t Know What You See In Me”, unique single du disque. Solaire et enjoué, le titre est accompagné d’un clip qui offre à l’audience une seconde grille de lecture : dans les tons bleutés, le film est glaçant et nous transporte tout droit dans les décors d’une patinoire. Un clip subjuguant !