Les plongeurs de la protection civile fêtent 50 ans d'expertise

Claude Chardon, plongeur responsable de l'unité francophone, témoigne : "On a retrouvé une personne 36 ans après. On a prévenu les parents, qui nous ont remercié. Ils ne se posaient plus de questions et ont pu faire leur deuil après 36 ans".

Actuellement, les plongeurs qui composent cette unité interviennent en moyenne 64 fois par an, partout en Belgique. Et pour permettre à cette unité de continuer son travail, il faudra que de nouveaux candidats hommes et femmes rejoignent l'équipe francophone.