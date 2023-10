Les plongeurs constatent les effets du réchauffement climatique aussi en eaux douces

Nous sommes mi-octobre et les températures avoisinent encore les 20 degrés.

On évoque souvent le réchauffement climatique et ses conséquences sur les mers et les océans. Mais plus près de nous, dans les carrières, les lacs, les plongeurs constatent aussi que la température des eaux augmente.

Fabienne Déscamps est montoise, plongeuse depuis de nombreuses années avec son club de Soignies, les Octopus. Mais cette année, elle a fait un constat interpellant en plongeant en Zeelande : "Il y a 15 jours, on avait encore 20 degrés, à vingt mètres de fond. C’est énorme !". Elle poursuit avec ce constat dressé après une plongée aux lacs de l’Eau d’Heure : "à la Plate-Taille, on a remarqué que les champs d’élodées avaient disparu. Ce sont des plantes d’eau qui sont un réservoir pour les maternités de brochets de perches d’écrevisses etc. On ne voit plus une seule de ces élodées qu’on voyait habituellement dans les 6 premiers mètres de profondeur", déplore la plongeuse.