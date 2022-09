Les playlists de Musiq3 Jazz : "World"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"World"

Ambiances jazzy à travers le monde, du Japon au Maroc en passant par l’Egypte, la Belgique, le Cameroun, Cuba…

1. SECKOU KEITA/OMAR SOSA : Voices On The Sea (2021)

2. FABRIZIO CASSOL : Les Enfants De La Rue (2012)

3. MONGO SANTAMARIA : Afro Blue (1959)

4. KOKOROKO : Dide O (2022)

5. PIERRE VAN DORMAEL/SORIBA KOUYATE/OTTI VAN DER WERF : Kanaa Kassi (1995)

6. AMINA ALAOUI : Flor De Nieve (2010)

7. TOINE THYS/OVERSEAS : Memory Of The Trees (2021)

8. STEVE TIBBETTS : Black Moutain Side (1989)

9. TONY ALLEN : Moving On (2014)

10. NATACHA ATLAS : Min Baad (2019)

11. RYUICHI SAKAMOTO/YOUSSOU N’DOUR : Diabaram (1990)

12. CAL TJADER : The Fakir (1963)

13. DHAFER YOUSSEF : Nafha (2001)

14. JAN GARBAREK : His Eyes Were Suns (1990)

15. AROOJ AFTAB/ANOUSHKA SHANKAR : Udhero (2005)

16. OUSMANE TOURÉ : Beng (2005)

17. MANU DIBANGO : Baobab Sunset (1976)

18. MINORU MURAOKA : The Positive And The Negative (1970)