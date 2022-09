Les playlists de Musiq3 Jazz : "Voix de femmes"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Voix de femmes"

Les plus belles voix de femmes dans le jazz.

1. MELANIE DE BIASIO : Never Gonna Make It (2006)

2. BILLIE HOLIDAY : Just One Of Those Things (1957)

3. ELIANE ELIAS : Movin’ Me On (2004)

4. JONI MITCHELL : Both Sides Now (2000)

5. SILJE NERGAARD : There’s Always A First Time (2001)

6. BLOSSOM DEARIE : I Won’t Dance (1956)

7. TOOTS THIELEMANS/DIANE REEVES : Un Jour Tu Verras (1998)

8. BLUE LAB BEATS : Home (2022)

9. SADE : Nothing Can Come Between Us (1988)

10. CECILE McLORIN SALVANT : I Didn’t Know What Time It Was (2013)

11. CAMILLE BERTAULT : Ma Muse (2020)

12. ABBEY LINCOLN : Afro Blue (1959)

13. CARMEN McRAE/THE DAVE BRUBECK QUARTET : Weep No More (1960)

14. CASSANDRA WILSON : ‘Til There Was You (2008)