Les playlists de Musiq3 Jazz : "Voix d'hommes"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Voix d'hommes"

Les voix incontournables, les nouveaux venus, les voix derrière l’instrument.

1. NAT KING COLE TRIO : Sweet Lorraine (1956)

2. JOSÉ JAMES : My Favorite Things (2021)

3. JAMES BROWN : Strangers In The Night (1969)

4. STEVE MILLER : Zip-A-Dee-Doo-Dah (1988)

5. SAMMY DAVIS Jr./COUNT BASIE : My Shining Hour (1964)

6. SERGE GAINSBOURG : Black Trombone (1962)

7. ERIK TRUFFAZ QUARTET/OXMO PUCCINO : Le Complément Du Verbe (2016)

8. BOBBY McFERRIN : Circlesong Two (1997)

9. MEL TORMÉ : Lullaby Of Birdland (1963)

10. SADI’S BIG BAND : You Are My Sunshine (1971)

11. JAMES TAYLOR : Moon River (2020)

12. TILL BRÖNNER : Her Smile (2016)

13. LEO SIDRAN : Your Secret’s Safe With Me (2018)

14. TONY BENNETT : The Best Is Yet To Come (1962)

15. LOUIS ARMSTRONG/BING CROSBY : Dardanella (1960)

16. DONALD FAGEN : The Nightfly (1982)

17. VAN MORRISON : Have I Told You Lately (1989)

18. RAY CHARLES : It Had To Be You (1959)

19. HENRI SALVADOR : Ailleurs (2003)

20. FRANK SINATRA : All Or Nothing At All (1966)

21. TAKE 6 : A Quiet Place (1988)

22. GREGORY PORTER : Skylark (2010)