Les playlists de Musiq3 Jazz : "So British"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"So British"

Les anciens ont fait place à la nouvelle génération du jazz Britannique. Une programmation royale et intergénérationnelle.

1. GEORGE MICHAEL : Roxanne (1999)

2. CAMILLA GEORGE : The People Could Fly (2018)

3. ASHLEY HENRY : Introspection (2019)

4. JOHN McLAUGHLIN : Peace Of Mind (1977)

5. KATE BUSH : The Man I Love (1994)

6. JOE ARMON-JONES : Gnawa Sweet (2019)

7. SONS OF KEMET : To Never Forget The Source (2021)

8. MATT MONRO : Autumn Leaves (1968)

9. SEAN KHAN : Naima (2021)

10. THE CINEMATIC ORCHESTRA : All Things (2003)

11. COLLAGE : Madrid (1973)

12. RONNY JORDAN : After Hours (The Antidote) (1992)

13. TOM MISCH : Lost In Paris (2018)

14. EZRA COLLECTIVE : Footprins (2020)

15. VERA LYNN : As Time Goes By (1950)

16. JAMIE CULLUM : Singin’ In The Rain (2003)

17. PORTICO QUARTET : Ever Present (2021)

18. DAVID SYLVIAN : I Surrender (1999)

19. NUBYA GARCIA : Together Is A Beautiful Place To Be (2020)