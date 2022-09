Les playlists de Musiq3 Jazz : "Les duos"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Les Duos"

Mélange des voix pour le meilleur du jazz.

1. BETTY CARTER/RAY CHARLES : Ev’ry Time We Say Goodbye (1960)

2. TONY BENNETT/NORAH JONES : Speak Low (2011)

3. MICHAEL FRANKS/BRENDA RUSSELL : When I Give My Love To You (1985)

4. GREGORY PORTER/ELLA FITZGERALD : People Will Say We’re In Love (2021)

5. SARAH VAUGHAN/BILLY ECKSTINE : Cheek To Cheek (1957)

6. OMAR SOSA/YILIAN CA IZARES : Milonga (2018)

7. MELODY GARDOT/ANTONIO ZAMBUJO : C’est Magnifique (2020)

8. FRANK SINATRA/BONO : I’ve Got You Under My Skin (1993)

9. BING CROSBY/PEGGY LEE : On A Slow Boat To China (1948)

10. ROBBIE WILLIAMS/RUPERT EVERETT : They Can’t Take That Away From Me (2001)

11. AL JARREAU/KELLY PRICE : No Rhyme, No Reason (2014)

12. ROBERT GLASPER/TIFFANY GOUCHÉ/D SMOKE : Shine (2021)

13. ELIS REGINA/ANTÔNIO CARLOS JOBIM : Aguas De Março (1974)

14. HERBIE HANCOCK/LISA HANNIGAN/DAMIEN RICE : Don’t Explain (2005)

15. BUIKA/MICHAEL McDONALD : You Belong To Me (2022)