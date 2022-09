Les playlists de Musiq3 Jazz : "Les classiques"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Les classiques"

Les plus grands noms du jazz qui interprètent les plus grands standards du jazz.

1. JOHN COLTRANE : Naima (1959)

2. SARAH VAUGHAN : In A Sentimental Mood (1961)

3. THE DAVE BRUBECK QUARTET : Take Five (1959)

4. TOOTS THIELEMANS : Bluesette (1963)

5. PAT METHENY GROUP : Are You Going With Me ? (1981)

6. HERBIE HANCOCK : Maiden Voyage (1965)

7. ELLA FITZGERALD/LOUIS ARMSTRONG : Summertime (1957)

8. BILL EVANS TRIO : When I Fall In Love (1959)

9. CHET BAKER : My Funny Valentine (1954)

10. STAN GETZ/JOÃO GILBERTO/ASTRUD GILBERTO : The Girl From Ipanema (1963)

11. DIZZY GILLESPIE : Night In Tunisia (1954)

12. THE DUKE ELLINGTON ORCHESTRA/PAUL GONSALVES : Caravan (1962)